Еще один по-летнему теплый день порадует москвичей 25 апреля

Переменная облачность без осадков и до 23 градусов тепла ожидается в столичном регионе в четверг, 25 апреля, сообщает портал "Метеоновости".
Влияние на погоду в Москве и области окажет антициклон. После полудня воздух в столице прогреется до 21–23 градусов, а по области – до 18–23 градусов. Такая температура на несколько градусов превышает норму и соответствует летним показателям.
Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба.
Накануне в московском регионе был побит рекорд семилетней давности. 24 апреля столбики термометра впервые с начала года преодолели 20-градусный рубеж – было 22,3 градуса выше нуля.
Отмечается, что за последние 13 лет самым теплым 24 апреля было в 2012-м, когда воздух прогрелся до +21,3 градуса.
Ранее жителей столицы предупредили о похолодании на Пасху. Согласно прогнозам, температура воздуха понизится на пять-восемь градусов.
Ухудшение погоды начнется уже в пятницу, когда в город придут ливневые дожди.
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