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Общество

10:59

Мишустин призвал заранее готовиться к возможным угрозам пандемии

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россиян призвали заранее готовиться к возможным угрозам пандемии c учетом опыта борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

"Нужно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить граждан нашей страны. С учетом опыта борьбы с коронавирусом. И в этом я полностью рассчитываю на вас", – заявил он, обращаясь к участникам расширенного заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора.

По словам Мишустина, в стране необходимо развивать санитарно-эпидемиологическую службу. Он также призвал Роспотребнадзор продолжать работать по всем направлениям.

Мишустин отметил, что РФ удалось избежать взрывного роста количества случаев коронавируса. Кроме того, страна смогла пройти самый сложный период пандемии. Однако окончательно распространение инфекции прекратится только тогда, когда будет выработан коллективный иммунитет, заключил Мишустин.

Ранее сообщалось, что правительство России намерено продолжать меры по поддержке занятости и стабилизации на рынке труда. Отмечалось, что необходимо преодолеть последствия коронавирусной инфекции.

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