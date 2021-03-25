Эксперт объяснил, почему не стоит покупать квартиру для сдачи в аренду

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Покупка квартиры для получения дохода от аренды больше не приносит ожидаемой прибыли. Об этом сообщил основатель инвестиционной компании Realiste Алексей Гальцев.

По его словам, аренда не всегда будет обгонять реальную инфляцию. В течение десяти лет жилая рента лишь три года незначительно обгоняла ее, а коммерческая рента обгоняла инфляцию девять лет из десяти, но на данный момент ставки падают в обоих сегментах.

Помимо этого, покупая квартиру, собственник должен сделать ремонт в ней и постоянно обслуживать объект, что требует дополнительных расходов, подчеркнул специалист.

"Аренда вовсе не пассивный доход. Она может быть таким доходом, когда мы нанимаем управляющего, а это резонно, только если в собственности находится как минимум пять-десять объектов недвижимости", – цитирует специалиста РИА Недвижимость.

Гальцев отметил, что люди, которые хотят вложить куда-то средства, всегда могут продать объект дороже стоимости его приобретения. Однако это не всегда возможно, заключил эксперт.

Ранее риелтор объяснила, почему в Москве растет популярность микроквартир. За последние пять лет в столице было продано несколько сотен маленьких квартир.