Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

14:06

Финансист рассказала, что делать при зажевывании карты банкоматом

общество экономика

Фото: depositphotos/ilkaydede

Координатор программы повышения финансовой грамотности в Ставропольском крае Надежда Герасименко рассказала, что нужно делать, когда банкомат не вернул карту. По ее словам, для начала нужно понять причину инцидента, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Как отмечает финансист, банкомат может "съесть" карту по нескольким причинам. Так, подобный расклад возможен, когда человек три раза ошибся с ПИН-кодом, истек срок действия, есть повреждения или неисправность, а также вмешались мошенники.

В том случае, если у карты нет каких-либо дефектов и пользователь сделал все правильно, произошла ошибка со стороны банкомата. В дальнейшем терминал может выдать чек с кодом, который понадобится в ходе проверки и написания заявления на возврат.

Кроме того, чтобы вернуть банковскую карту, нужно попробовать отменить операцию. Затем, когда попытка обернулась неудачей, нужно звонить в техническую поддержку банка. Как правило, контактный телефон находится на банкомате.

Связавшись со специалистом, рекомендуется заблокировать карту и выяснить, как дальше поступить клиенту. Операторы дадут ответы на все вопросы и оформят заявку, добавила Герасименко.

Ранее ФСБ выявила сеть торговцев крадеными данными кредитных карт.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика