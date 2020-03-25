Финансист рассказала, что делать при зажевывании карты банкоматом

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Координатор программы повышения финансовой грамотности в Ставропольском крае Надежда Герасименко рассказала, что нужно делать, когда банкомат не вернул карту. По ее словам, для начала нужно понять причину инцидента, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Как отмечает финансист, банкомат может "съесть" карту по нескольким причинам. Так, подобный расклад возможен, когда человек три раза ошибся с ПИН-кодом, истек срок действия, есть повреждения или неисправность, а также вмешались мошенники.

В том случае, если у карты нет каких-либо дефектов и пользователь сделал все правильно, произошла ошибка со стороны банкомата. В дальнейшем терминал может выдать чек с кодом, который понадобится в ходе проверки и написания заявления на возврат.

Кроме того, чтобы вернуть банковскую карту, нужно попробовать отменить операцию. Затем, когда попытка обернулась неудачей, нужно звонить в техническую поддержку банка. Как правило, контактный телефон находится на банкомате.

Связавшись со специалистом, рекомендуется заблокировать карту и выяснить, как дальше поступить клиенту. Операторы дадут ответы на все вопросы и оформят заявку, добавила Герасименко.

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