Самолет "Победы" сел в Махачкале из-за запрета на посадку в аэропорту Дубая

Фото: flightradar24.com

Власти ОАЭ аннулировали авиакомпании "Победа" разрешение на вывозной рейс. Это произошло во время полета рейса Москва – Дубай, сообщили Москве 24 в пресс-службе компании.

Там уточнили, что самолету запретили посадку в Дубае и лайнер был вынужден сесть в Махачкале. Гендиректор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков заявил, что компания впервые сталкивается подобным.

"Прямо сейчас в Дубае наш самолет ждут 189 клиентов "Победы". Мы делаем все возможное для решения проблемы и стараемся делать это как можно скорее, но пока ситуация крайне сложная", – отметил Калмыков.

Накануне более 450 россиян вернулось из Марокко спецрейсом. Еще 60 россиян не смогли пройти процедуру регистрации. В составе вернувшихся граждан 27 человек были организованными туристами.

Еще 408 россиян отправили из Нью-Дели в Москву утром 25 марта. Со среды в Индии ввели режим строгой изоляции. Закрыли даже границы между регионами страны.