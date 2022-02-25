Потребление воды в Москве и Подмосковье сократилось почти на 30% за 10 лет

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Потребление воды в Москве и ближнем Подмосковье за последние 10 лет сократилось почти на 30%, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Несмотря на рост числа потребителей, общее производство воды уменьшилось более чем на 300 миллионов кубометров – с 1,37 миллиарда кубометров в 2011 году до одного миллиарда в 2021 году.

В материале подчеркивается, что добиться таких результатов удалось благодаря целенаправленной политике по рациональному водопользованию. В частности, за несколько лет построили и реконструировали 1,2 тысячи километров водопроводных сетей. До конца года планируется обновить еще 224 километра. Кроме того, за пределы столицы перенесли промышленные предприятия. Также жителям столичного региона экономить воду помогает установка счетчиков, приобретение экономичной бытовой техники и сантехники.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому новым оператором информационной системы ЖКХ в стране стало АО "Оператор информационной системы". Ожидается, что новый оператор займется модернизацией и развитием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).