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Общество

13:03

Кабмин РФ утвердил нового оператора информационной системы ЖКХ

общество ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому новым оператором информационной системы ЖКХ в стране стало АО "Оператор информационной системы". Об этом сообщается на сайте кабмина.

Ожидается, что новый оператор займется модернизацией и развитием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

"В частности, на базе информационной системы будет создана единая цифровая платформа учета данных о ЖКХ. На этой платформе появятся новые, более удобные сервисы, а также будет разработано специальное мобильное приложение, которое позволит гражданам пользоваться всеми услугами ГИС ЖКХ с помощью телефона", – уточнили в правительстве.

"Оператор информационной системы" интегрирует государственную систему в региональные и муниципальные структуры, а также в единый портал госуслуг.

В настоящий момент ГИС ЖКХ позволяет узнать о сроках проведения капитального ремонта в их доме, внести показания счетчиков, а также оплатить коммунальные услуги. Кроме того, на платформе можно написать обращение или жалобу.

В начале января 2022 года был опубликован график планового технического обслуживания газового оборудования в столице на текущий год. Узнать точную дату визита можно в специальном сервисе на сайте или с помощью телеграм-бота.

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