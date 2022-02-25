Повар раскрыла секреты идеального картофельного пюре

Фото: AP/TASS/Matthew Mead
Британский шеф-повар Поппи О’Тул объяснила, как приготовить идеальное картофельное пюре. Об этом пишет издание The Sun.
Повар порекомендовала нарезать овощ ровными кружками вместо того, чтобы класть в кастрюлю цельный картофель. По ее словам, это поможет сократить время приготовления.
В качестве второго совета специалист заявила, что картофель нужно класть в холодную, а не кипящую воду. При этом стоит сыпать достаточное количество соли.
В пюре следует добавлять разогретые сливки, продолжила О’Тул. Это позволит придать блюду бархатистую текстуру.
Еще один совет – добавлять масло в картофель перед тем, как протирать его через сито, заключила повар.
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