Повар раскрыла секреты идеального картофельного пюре

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Британский шеф-повар Поппи О’Тул объяснила, как приготовить идеальное картофельное пюре. Об этом пишет издание The Sun.

Повар порекомендовала нарезать овощ ровными кружками вместо того, чтобы класть в кастрюлю цельный картофель. По ее словам, это поможет сократить время приготовления.

В качестве второго совета специалист заявила, что картофель нужно класть в холодную, а не кипящую воду. При этом стоит сыпать достаточное количество соли.

В пюре следует добавлять разогретые сливки, продолжила О’Тул. Это позволит придать блюду бархатистую текстуру.

Еще один совет – добавлять масло в картофель перед тем, как протирать его через сито, заключила повар.

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