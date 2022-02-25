Дизайнеры объяснили, как визуально увеличить маленькую кухню

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Россиянам назвали способы визуально увеличить площадь маленькой кухни. Рассуждениями на эту тему поделились основатели дизайн-студии iRoom Ольга Савченко и Сергей Трегубов в интервью РИА Новости.

Как обратила внимание Савченко, большую часть российского жилого фонда продолжают составлять хрущевки, в которых кухонная площадь составляет от 4,5 до 6 квадратных метров. Кроме того, мелкая нарезка квартир отмечается и в современных новостройках.

Для визуального увеличения пространства кухни эксперт порекомендовала использовать светлую отделку и мебель .

"Лучше всего подойдут хромовые, светло-зеленые и голубые оттенки. Главное – не использовать больше двух цветов", – рассказала Савченко.

Кроме того, в вопросе зрительного увеличения площади помогут зеркала, глянцевые кухонные фасады и фальш-окна с картинками природы. Кроме того, оконные откосы также можно оформить с помощью зеркал.

В свою очередь, Трегубов допустил использование подоконника в качестве столешницы. Кроме того, под ним можно разместить небольшой шкаф для посуды.

Дизайнеры напомнили, что доступ к плите, раковине и холодильнику должен быть одинаково удобным.

Ранее эксперты рассказали, на каких курортах можно приобрести жилье по цене однокомнатной квартиры в Москве. По оценкам специалистов, подобная жилплощадь в столице сейчас стоит в среднем порядка 12 миллионов рублей.