Ремонт квартир в России за год подорожал на 35% – СМИ

Фото: depositphotos/fpphotobank@gmail.com
В России ремонт квартир в феврале подорожал на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на участников строительной отрасли.
В материале говорится, что стоимость ремонта увеличилась из-за подорожания строительных и отделочных материалов, а также повышения цен на услуги рабочих, которое произошло на фоне нехватки мигрантов.
Как отмечают участники стройотрасли, в регионах стоимость ремонта жилья выросла на 20%. В целом же стоимость комплексного ремонта 1 квадратного метра подорожала на 13–20%.
Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов отметил, что одной из причин повышения цен на ремонт является дефицит рабочей силы на рынке.
"Почти 50% строительных организаций столкнулись сегодня с нехваткой квалифицированных кадров", – пояснил он.
По данным экспертов, всего за шесть месяцев стоимость металлоизделий увеличилась на 67%, минеральных утеплителей – на 48%, а кирпич подорожал на 59%.
Ранее в Ассоциации мебельных и деревоперерабатывающих предприятий РФ предрекли рост цен на стройматериалы на 10% в 2022 году. Цены могут вырасти на отделочные стройматериалы и древесные плиты. Все это происходит из-за повышения ввозной пошлины на меламин, необходимый для производства указанных материалов. Она может увеличиться почти до 20%.
По данным специалистов, для производства древесных плит необходим меламин высокого давления. Такой компонент производят в других странах, в России же выпускают меламин низкого давления.
"Интерьер, nапример": как сделать ремонт квартиры своими руками
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: