Ремонт квартир в России за год подорожал на 35% – СМИ

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В России ремонт квартир в феврале подорожал на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на участников строительной отрасли.

В материале говорится, что стоимость ремонта увеличилась из-за подорожания строительных и отделочных материалов, а также повышения цен на услуги рабочих, которое произошло на фоне нехватки мигрантов.

Как отмечают участники стройотрасли, в регионах стоимость ремонта жилья выросла на 20%. В целом же стоимость комплексного ремонта 1 квадратного метра подорожала на 13–20%.

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов отметил, что одной из причин повышения цен на ремонт является дефицит рабочей силы на рынке.

"Почти 50% строительных организаций столкнулись сегодня с нехваткой квалифицированных кадров", – пояснил он.



По данным экспертов, всего за шесть месяцев стоимость металлоизделий увеличилась на 67%, минеральных утеплителей – на 48%, а кирпич подорожал на 59%.

Ранее в Ассоциации мебельных и деревоперерабатывающих предприятий РФ предрекли рост цен на стройматериалы на 10% в 2022 году. Цены могут вырасти на отделочные стройматериалы и древесные плиты. Все это происходит из-за повышения ввозной пошлины на меламин, необходимый для производства указанных материалов. Она может увеличиться почти до 20%.

По данным специалистов, для производства древесных плит необходим меламин высокого давления. Такой компонент производят в других странах, в России же выпускают меламин низкого давления.

