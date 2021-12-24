Аналитики прогнозируют подорожание пластиковых окон и кабелей в 2022 году

Фото: ТАСС/Антон Тушин
В 2022 году продолжит расти себестоимость строительства. В связи с этим ожидается подорожание пластиковых окон и кабелей, сообщает "Российская газета" со ссылкой на экспертов.
Используемые в строительстве многоквартирного дома стройматериалы с октября 2020 года по октябрь 2021-го в среднем подорожали почти на треть. Из-за этого увеличилась стоимость квадратного метра жилья на 11%.
На 63% увеличились цены на кирпич, на 52% – на арматуру, на 38% – на электрику, на 40% – на пластиковые окна и на 14% – на бетон. При этом более чем в шесть раз подорожали древесина и пиломатериалы. Больше всего цены на стройматериалы увеличились в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Свердловской области и Башкирии.
Из-за инфляции цены на стройматериалы в 2022 году не снизятся, однако рост замедлится. Ожидается, что основные товары подорожают на 15%, поэтому стоимость квадратного метра жилья вырастет на 5%.
Также прогнозируется, что в 2022 году арматура, кабели и электрика подорожают на 20%, а стоимость теплоизоляции, кровельных материалов и пластиковых окон увеличится на 15%.
Ранее сообщалось, что Москва и Санкт-Петербург покинули топ-10 городов с самыми быстрорастущими ценами на жилье в мировом рейтинге Global Residential Cities Index. По данным консалтинговой группы Knight Frank, в Москве цены выросли на 22,1%. Таким образом, город опустился в рейтинге с пятого на 20-е место. В Санкт-Петербурге же рост составил 24,5%, опустившись на 15-е место вместо восьмого.
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