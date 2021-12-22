Названы основные угрозы для рынка жилья в России в 2022 году

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Одной из главных угроз для рынка первичного жилья в России является падение спроса. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией PwC, передает РИА Недвижимость.

Как рассказал руководитель практики по сопровождению сделок в сфере недвижимости PwC в России Саян Цыренов, по мнению девелоперов, падение спроса связано с сокращением покупательной способности и роста долговой нагрузки населения.

"Мнения о том, какая фаза цикла ожидает рынок в 2022 году, разделились поровну: одна половина (девелоперов. – Прим. ред.) уверена, что рынок ожидает продолжение роста, а другая половина считает, что после периода бурного роста начнется стагнация", – рассказал Цыренов.

Среди возможных угроз застройщики также назвали нестабильность экономики, пандемию коронавируса, международные конфликты, избыточное регулирование, нехватку рабочей силы и удорожание стройматериалов. По мнению девелоперов, стабилизировать ситуацию позволит продолжение государственной программы льготной ипотеки.

Согласно исследованию PwC, около 27% участников опроса считают, что в следующем году жилье продолжит дорожать, 50% уверены, что девелоперы не дадут ценам снизиться, около 23% респондентов прогнозируют снижение цен в пределах 10%.

Ранее глава "Дом.РФ" Виталий Мутко заявил, что решение ЦБ РФ об увеличении ключевой ставки может привести к росту ставки на ипотеку на покупку квартир в новостройках. Он напомнил, что сейчас ипотечная ставка установлена на уровне 9,2%. По мнению эксперта, в 2022 году этот показатель может вырасти до 10–10,2%.