Названы курорты, где можно купить жилье по цене однокомнатной квартиры в Москве

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Эксперты рассказали, на каких курортах можно приобрести жилье по цене однокомнатной квартиры в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Как заявила партнер Savills в России Ирина Мошева, подобная жилплощадь в столице сейчас стоит в среднем порядка 12 миллионов рублей.

"В Болгарии за такую сумму можно купить двух- или трехкомнатную квартиру в хорошем закрытом комплексе с бассейном, а в Черногории – небольшие апартаменты", – отметила специалист.

По словам главы агентства недвижимости Antaria Real Estate Марины Поповиду, за данную сумму можно также приобрести однокомнатную квартиру на Кипре.

"Речь идет о квартирах у моря, построенных 8–12 лет назад, полностью оборудованных и находящихся в отличном состоянии", – сказала она.

Данный бюджет также позволяет купить жилье в премиальных локациях в Дубае. Как указала генеральный директор Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская, это будет студия площадью от 40 квадратных метров.

"В ней будет свежий ремонт, мебель и иногда даже встроенная техника. В стоимость квартиры включена парковка, в доме будут тренажерный зал и бассейн", – сообщила эксперт.

Большое количество недвижимости предлагают купить и в Турции. В частности, за 8,5 миллиона рублей в Анталье доступна квартира в пешей доступности от моря с тремя спальнями и кухней-гостиной общей площадью 170 квадратных метров.

"За те же деньги можно выбрать лот поменьше, но в самом центре города – с красивыми видами на море с возвышения", – добавила Бурлаковская.

Специалисты добавили, что ограничения из-за коронавируса помогли рынкам жилья в развитии.

"Зарубежные банки стали охотнее идти на открытие счетов онлайн, адвокаты успешно освоили процессы проведения сделок без присутствия клиентов", – заключила Ирина Мошева из Savills.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что спрос на городскую недвижимость по итогам 2021 года вырос в полтора раза. Так, в прошлом году на торгах реализовали свыше 11,6 тысячи объектов городской недвижимости, тогда как в 2020 году состоялось 7,1 тысячи торгов.

