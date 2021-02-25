Роскомнадзор установил отличительные знаки журналистов на массовых акциях

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Роскомнадзор установил, что отличительными знаками журналистов в ходе массовых акций будут зеленые неоновые жилеты и бейджи. В настоящий момент приказ согласовывают, заявили РИА Новости представители федеральной службы.

"Роскомнадзор подготовил приказ, в текущей редакции которого отличительными знаками для СМИ для работы на публичных мероприятиях являются зеленые неоновые жилеты и бейджи установленного образца", – говорится в заявлении ведомства.

По данным Роскомнадзора, образец бейджа для сотрудников средств массовой информации уже разработали, найти его можно в приложении к указу.

Ранее в Союзе журналистов оценили ситуацию с возможными задержаниями представителей СМИ.