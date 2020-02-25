Большинство незамерзаек не прошли проверку морозом – Роскачество

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80% образцов омывающей жидкости, рассчитанной на использование в морозы, провалили испытания в отношении температуры замерзания, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на данные результатов исследования Роскачества.

Часть продукции, рассчитанной на использование при -20 градусах, замерзала уже при -13. При этом 29 из 31 образца соответствуют требованиям действующего законодательства в области безопасности.

Испытания на чистящую способность не прошли незамерзайки трех торговых марок. У 19-ти выявлены проблемы со вспениваемостью. В 12-ти случаях жидкости оказалось меньше, чем заявлялось в маркировке.

Ни в одном товаре не выявлен метиловый спирт.

Ранее в Подмосковье изъяли 180 тонн незамерзающей жидкости. Нелегальный цех полицейские обнаружили в промзоне в Сергиево-Посадском районе.

На производстве были автоматические производственные линии, огромный запас пластиковой тары, крышек и этикеток. Там же в канистрах хранился уже готовый к продаже товар.