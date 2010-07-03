Токсиколог назвал симптомы отравления незамерзайкой

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Покупая нелегально произведенную продукцию, водитель рискует не только своим собственным здоровьем, но и здоровьем пассажиров. Токсиколог Алексей Водовозов рассказал в интервью радио Sputnik о рисках при приобретении стеклоомывающей жидкости.

"Если мы говорим о вдыхании, то первыми будут страдать глаза и верхние дыхательные пути – будет трудно сосредоточить взгляд, будет двоение предметов или размытость контуров, кашель", – сказал Водовозов.

При более длительном воздействии метанола на организм будет развиваться патология по черепно-мозговым нервам: затруднение глотания, ощущение комка в горле, нарастающая слабость мышц.

При первых симптомах нужно выйти на свежий воздух, продышаться и по возможности целиком заменить жидкость в бачке омывателя, советует врач-токсиколог. Если зрение явно резко снизилось, есть другие симптомы, нужно обратиться за медицинской помощью.

Ранее Роспотребнадзор по Москве призвал автомобилистов покупать стеклоомывающую жидкость только в специализированных магазинах, а не на обочинах и в других несанкционированных местах торговли.

Уточнялось, что управлением Роспотребнадзора по городу в целях недопущения к реализации опасной продукции только за истекший период текущего года проведена 131 проверка в отношении субъектов, которые продают "незамерзайку". Проверка показала, что 60% проверенной продукции (700 литров) содержало метанол.