Автоэксперт рассказал, как выбрать незамерзайку

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Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в разговоре с Москвой 24 рассказал, что при выборе стеклоомывающей жидкости для машин в первую очередь стоит обращать внимание на ее состав и запах.

"В незамерзайках используют спирт. Его три вида: изопропиловый, метиловый и этиловый. И у нас продают все три вида спиртов. Так вот, те, что продают на заправках и в магазинах, – это этиловый спирт. Он дорогой, он мерзнет на морозе. Поэтому многие автомобилисты разумно поступают, покупая метиловый спирт и изопропил", – объясняет автоэксперт.





Вячеслав Субботин автоэксперт Изопропил и метил не густеют на морозе. Метиловый спирт хорошо поливает на стекло, хорошо чистит, но к нему много претензий. Считается, что он токсичен. Этиловый в мороз будет месить грязь. Безопасность превыше всего на наших грязных дорогах, поэтому на жидкостях не стоит экономить.

По словам Субботина, спирты, использующиеся в незамерзайках, для здоровья опасны только тогда, когда "человек их пьет". Но, уверен эксперт, ни один здравомыслящий человек не будет этого делать.

"А то, что в жидкостях опасные пары, что они влияют на организм человека, – неправда. Повлиять могут только в том случае, если ты накроешься пакетом с этой банкой. А когда ты поливаешь на стекло, ничего тебе не будет", – говорит автоэксперт.

Но, по мнению Субботина, также не стоит покупать жидкости с резкими запахами.

Автоэксперт уверен, что неважно, где приобретается незамерзайка, поскольку производители часто ее "очень сильно разводят, продают практически воду". В итоге от некачественного товара не застрахован ни один покупатель.





Вячеслав Субботин автоэксперт На банке написано "-15", на самом деле мерзнут при -5. Поэтому иногда покупать жидкость на морозе хорошо. Минусовая температура – индикатор качества. Например, на улице мороз -10... -12, а она не замерзла, значит, хорошая. Потряс баночку, если жидкость загустела или ледышки образовались, то при -20 на улице точно замерзнет.

Субботин рекомендует после покупки жидкости, если приобретаете в магазинах, проверить ее в домашних условиях: оставить банку в морозилке. Если замерзнет, то лучше не использовать.

Ранее сообщалось, что около 60 процентов проверенных Роспотребнадзором жидкостей-незамерзаек в Москве не отвечает санэпиднормам. Автомобилистов призывают не приобретать стеклоомывающую жидкость на обочинах автомагистралей и других несанкционированных местах торговли.





Соболева Илона