Автоэксперт рассказал, как выбрать незамерзайку

13:32
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в разговоре с Москвой 24 рассказал, что при выборе стеклоомывающей жидкости для машин в первую очередь стоит обращать внимание на ее состав и запах.
"В незамерзайках используют спирт. Его три вида: изопропиловый, метиловый и этиловый. И у нас продают все три вида спиртов. Так вот, те, что продают на заправках и в магазинах, – это этиловый спирт. Он дорогой, он мерзнет на морозе. Поэтому многие автомобилисты разумно поступают, покупая метиловый спирт и изопропил", – объясняет автоэксперт.
По словам Субботина, спирты, использующиеся в незамерзайках, для здоровья опасны только тогда, когда "человек их пьет". Но, уверен эксперт, ни один здравомыслящий человек не будет этого делать.
"А то, что в жидкостях опасные пары, что они влияют на организм человека, – неправда. Повлиять могут только в том случае, если ты накроешься пакетом с этой банкой. А когда ты поливаешь на стекло, ничего тебе не будет", – говорит автоэксперт.
Но, по мнению Субботина, также не стоит покупать жидкости с резкими запахами.
Автоэксперт уверен, что неважно, где приобретается незамерзайка, поскольку производители часто ее "очень сильно разводят, продают практически воду". В итоге от некачественного товара не застрахован ни один покупатель.
Субботин рекомендует после покупки жидкости, если приобретаете в магазинах, проверить ее в домашних условиях: оставить банку в морозилке. Если замерзнет, то лучше не использовать.
Ранее сообщалось, что около 60 процентов проверенных Роспотребнадзором жидкостей-незамерзаек в Москве не отвечает санэпиднормам. Автомобилистов призывают не приобретать стеклоомывающую жидкость на обочинах автомагистралей и других несанкционированных местах торговли.
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