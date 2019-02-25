ФСИН опровергла отстранение начальника колонии, где сидел Цеповяз

Амурское управление ФСИН не подтвердило информацию об отстранении руководителя колонии строгого режима, где содержался осужденный по делу о массовом убийстве в станице Кущевская Вячеслав Цеповяз, передает РИА Новости.
Как пояснили сотрудники управления, начальник колонии сейчас находится в отпуске.
Прежде член комиссии Общественной палаты РФ Дмитрий Носов, который ездил в ИК-3 с проверкой, заявил, что руководитель учреждения "уже отстранен от своей должности". Целью визита общественников в исправительное учреждение было выяснение условий, в которых содержался Цеповяз, переведенный в СИЗО на время следственных действий.
Как уточнили в Общественной палате, проверяющих сопровождали заместитель начальника регионального УФСИН Виктор Савин и руководство колонии. Со слов Носова, то, как Цеповяз попал на условия облегченного режима, сейчас выясняют в прокуратуре. Он добавил, что "безусловно, были нарушения и поблажки".
Осенью прошлого года в СМИ появились фото и видео жизни Цеповяза в колонии. Судя по снимкам, он питался деликатесами и проводил свободное время не как заключенный. Против работников колонии завели дело о превышении полномочий. В то же время местная прокуратура заявила, что материалы относятся к 2015–2016 годам и по ним уже были приняты меры.
Опубликовано видео об "усадьбе" Цеповяза в колонии
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