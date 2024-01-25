Роспотребнадзор начал противоэпидемические мероприятия в РУДН из-за случая кори у студента

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Столичное управление Роспотребнадзора организовало противоэпидемические мероприятия в Российском университете дружбы народов (РУДН) после выявления кори у одного из студентов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Случай зарегистрировали у студента главного корпуса РУДН по адресу Москва, улица Миклухо-Маклая, дом 6. Его подтвердила вирусологическая лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве". После этого в здании начали комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе ограничили посещение учебного заведения студентами и преподавателями без вакцинации от кори.

"Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в РУДН находится на контроле управления Роспотребнадзора по Москве", – говорится в сообщении.

На сайте вуза ранее сообщили, что заболевшего студента взяли под наблюдение медиков. Его состояние оценивалось как удовлетворительное. С 24 января по 8 февраля все массовые мероприятия в главном корпусе вуза отменили или перенесли.

