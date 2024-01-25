Новый вебинар проекта "Перезвони сам" пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Жители столицы могут посетить новый вебинар в рамках городского онлайн-проекта "Перезвони сам", на котором представят реальные истории людей, ставших жертвами телефонных и интернет-мошенников. Встреча состоится 29 января в 11:00, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Онлайн-трансляция будет доступна для всех желающих, присоединиться к ней можно в соцсети "ВКонтакте" на странице "Умный город" на ВДНХ", а для тех, кто не успеет, запись лекции будет доступна в разделе "Архив вебинаров" на сайте проекта. Жители, которые хотят присутствовать очно, приглашаются по адресу Вознесенский переулок, дом 22. Для участия нужна предварительная регистрация.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий (ДИТ), посмотреть на ситуацию критически и обратить внимание на тревожные сигналы легче на реальном примере. В связи с этим первый в этом году вебинар посвятят историям обманутых россиян, также там поговорят о самых распространенных мошеннических схемах.

Вебинар "Как не стать жертвой мошенника. Разбираем истории обманутых людей" проведут представители главка МВД РФ по Москве и эксперты ДИТ.

Отмечается, что онлайн-проект "Перезвони сам" создали в 2022 году вместе с главком МВД РФ по столице. Он помогает москвичам уберечь себя и родственников от телефонного и интернет-мошенничества.

Ранее Сергей Собянин в минувшем году отметил проект "Премией Рунета". Награду вручают за значительный вклад в развитие российского сегмента Всемирной сети.

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