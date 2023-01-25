Депутат ГД изучает историю с отчислением студенток в Новочеркасске из-за ношения хиджаба

Фото: телеграм-канал ''Подъем"

Депутат Госдумы Султан Хамзаев изучает инцидент с отчислением студенток из новочеркасского медколледжа за ношение хиджаба. Об этом он сообщил изданию "Подъем".

Парламентарий добавил, что запросил данные об успеваемости студенток и встретился с их родственниками. Историю также изучают юристы.

"Директор, на самом деле, обещал, что никаких проблем не будет. Понятно, что как уж на сковороде себя ведет, в отпуск ушел. В рамках своей профессиональной позиции я считаю, что некорректно себя так вести", – поделился Хамзаев.

Депутат напомнил, что закон учреждения не может быть выше закона страны.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Новочеркасске из местного медколледжа отчислили нескольких студенток из-за того, что они носили хиджаб. Директор колледжа заявил, что в стенах учреждения можно носить только "шапочку и халат".

Похожий инцидент произошел в сентябре прошлого года в Тюмени, где директор школы № 88 не пустила девочку в хиджабе на уроки. Свое решение директор объяснила социальными различиями, которые рождаются из-за несоблюдения единой формы.

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