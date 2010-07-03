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Эксперт прокомментировал первую в России рекламу одежды с моделью в хиджабе

Одежда для всех! Эксперт призвал не травить модель в хиджабе

общество эксклюзив

19:08

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Фото: соцсети

Защитник мусульманских традиций, адвокат Марат Ашимов прокомментировал Москве 24 негативную реакцию некоторых российских пользователей соцсетей на появление первой в России рекламы одежды с моделью в хиджабе. Он считает "вполне уместным" привлечение к рекламной кампании девушки, одетой в мусульманских традициях.

"Это нормальный имиджевый и бизнес-ход. Не всем же обязательно надевать платок. Можно использовать и женскую одежду, и мужскую", – сказал он.

Я не знаю, почему некоторым это не нравится. Одежда же для всех. Если бренд хочет расширять свою аудиторию, почему он не имеет права использовать то, что людям интересно?
Марат Ашимов
адвокат

По мнению Ашимова, у людей сложились предубеждения по поводу ношения традиционной мусульманской одежды.

"Если она будет показана как часть моды, то этот негатив будет уменьшаться в обществе. У людей укоренилось мнение, что девушка в хиджабе несет какую-то опасность. А здесь, наоборот, – такая, как все, только одевается по-другому", – заключил эксперт.

Ранее сеть магазинов "Глория джинс" привлекла в свою рекламную кампанию модель в хиджабе. До настоящего момента ни один из российских массовых ретейлеров такого не делал.

Видео с моделью впервые появилось на YouTube-канале компании. Затем пост с ее фотографией был размещен в Instagram ретейлера. В подписи к публикации говорится: "Мы всегда рады тебе, независимо от возраста, пола, цвета кожи, религии, взглядов".

Основатель компании Владимир Мельников пояснил, что при создании акции учитывалось, какие народы живут в России и какие религии они исповедуют. А появление в рекламе девушки в хиджабе является данью уважения тем, кто исповедует ислам. Кроме того, указывает на то, что компания создает одежду для всех.

При этом российские комментаторы в социальных сетях неоднозначно встретили такую рекламную акцию. Некоторые поддержали саму модель и похвалили компанию за репрезентативность. Тем не менее далеко не всем россиянам пришлась по душе эта идея. Многие восприняли ее в штыки. Так, некоторые в комментариях отметили, что после такой рекламы отпадает всякое желание идти в этот магазин.

В июне Московское управление ФАС возбудило дело в отношении Burger King из-за неоднозначных рекламных слоганов. Внимание службы привлекли слоганы "Раскурячь их всех!" и "Окурительный чикен фри", а также предложение "Раздаст по Е-баллам за кофе". В прошлом году ведомство оштрафовало сеть ресторанов быстрого питания на 100 тысяч рублей за неприличную игру слов в рекламном слогане.

В начале 2019-го скандал разразился вокруг акции Reebok. Больше всего негатива получил призыв активистки Залины Маршенкуловой "пересесть с иглы мужского одобрения на мужское лицо". Неоднозначное высказывание дополнили слоганами "Когда говорят: "Носить на руках", представляю, как меня носят в гробу" и "Прикрыла соски, чтобы вы не порезались".

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