Эксперт прокомментировал первую в России рекламу одежды с моделью в хиджабе

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Защитник мусульманских традиций, адвокат Марат Ашимов прокомментировал Москве 24 негативную реакцию некоторых российских пользователей соцсетей на появление первой в России рекламы одежды с моделью в хиджабе. Он считает "вполне уместным" привлечение к рекламной кампании девушки, одетой в мусульманских традициях.

"Это нормальный имиджевый и бизнес-ход. Не всем же обязательно надевать платок. Можно использовать и женскую одежду, и мужскую", – сказал он.





Марат Ашимов адвокат Я не знаю, почему некоторым это не нравится. Одежда же для всех. Если бренд хочет расширять свою аудиторию, почему он не имеет права использовать то, что людям интересно?

По мнению Ашимова, у людей сложились предубеждения по поводу ношения традиционной мусульманской одежды.

"Если она будет показана как часть моды, то этот негатив будет уменьшаться в обществе. У людей укоренилось мнение, что девушка в хиджабе несет какую-то опасность. А здесь, наоборот, – такая, как все, только одевается по-другому", – заключил эксперт.

Ранее сеть магазинов "Глория джинс" привлекла в свою рекламную кампанию модель в хиджабе. До настоящего момента ни один из российских массовых ретейлеров такого не делал.

Видео с моделью впервые появилось на YouTube-канале компании. Затем пост с ее фотографией был размещен в Instagram ретейлера. В подписи к публикации говорится: "Мы всегда рады тебе, независимо от возраста, пола, цвета кожи, религии, взглядов".

Основатель компании Владимир Мельников пояснил, что при создании акции учитывалось, какие народы живут в России и какие религии они исповедуют. А появление в рекламе девушки в хиджабе является данью уважения тем, кто исповедует ислам. Кроме того, указывает на то, что компания создает одежду для всех.

При этом российские комментаторы в социальных сетях неоднозначно встретили такую рекламную акцию. Некоторые поддержали саму модель и похвалили компанию за репрезентативность. Тем не менее далеко не всем россиянам пришлась по душе эта идея. Многие восприняли ее в штыки. Так, некоторые в комментариях отметили, что после такой рекламы отпадает всякое желание идти в этот магазин.

В июне Московское управление ФАС возбудило дело в отношении Burger King из-за неоднозначных рекламных слоганов. Внимание службы привлекли слоганы "Раскурячь их всех!" и "Окурительный чикен фри", а также предложение "Раздаст по Е-баллам за кофе". В прошлом году ведомство оштрафовало сеть ресторанов быстрого питания на 100 тысяч рублей за неприличную игру слов в рекламном слогане.

В начале 2019-го скандал разразился вокруг акции Reebok. Больше всего негатива получил призыв активистки Залины Маршенкуловой "пересесть с иглы мужского одобрения на мужское лицо". Неоднозначное высказывание дополнили слоганами "Когда говорят: "Носить на руках", представляю, как меня носят в гробу" и "Прикрыла соски, чтобы вы не порезались".



Дарья Нещадим