"Ваше фото уже на надгробье": кто и зачем нелегально использует ваши соцсети

Жительница Екатеринбурга обнаружила свое фото на железном образце для надгробий в одном из городских фотосалонов. Это уже не первый случай, когда фотографии простых людей используются в рекламных целях без согласия самих фотографирующихся. Рассказываем, как простая девушка и "Мисс Россия" стали лицами ритуальных услуг и что делать, если ваш снимок попал в сток и внезапно прорекламировал таблетки от климакса.

"Похоронили" при жизни

Екатерина Колбасина внезапно обнаружила свой портрет на образце для надгробий в одном из фотосалонов города. Под ее фото стояли чужие фамилия и имя, а также была указана дата смерти – 2004 год. В разговоре с Москвой 24 девушка рассказала, что первым это недоразумение обнаружила ее младшая сестра, которая пришла в салон распечатать документы. Обратив внимание на рекламные образцы на стене, она ужаснулась, когда увидела, кто изображен на надгробном овале. Девушка сообщила сотрудникам салона, что на фото – ее родная сестра, и она жива. В ответ те переспросили, точно ли она уверена, после чего сняли овал со стены.

Сама Екатерина вспомнила, что делала это фото восемь лет назад для поступления в институт, только в салоне по другому адресу. И теперь просто шокирована случившимся:

Эта ситуация для меня возмутительна. Я, обычный человек, пришла в салон фотографироваться на документы, с меня за это взяли деньги, а потом еще и мою фотографию использовали с такой целью. Не думаю, что кому-нибудь вообще такая ситуация понравилась бы.

Узнав от сестры о вопиющем факте, девушка вместе с адвокатом составила претензию руководителю салона. Но когда пришла отдать ее лично в руки, с удивлением обнаружила, что фотосалона на прежнем месте больше нет. Девушка попыталась отправить письмо по почте, "в надежде, что арендодатель передаст информацию бывшему арендатору". Но чуда не произошло, и Екатерина приняла решение обратиться в суд.

После того, как история приобрела огласку, адвокату Колбасиной все же удалось выйти на связь с владельцем салона Андреем Уховым. По словам девушки, в первом диалоге с Уховым адвокат предложил ему "разобраться мирным путем, без суда и заявлений". Он настаивал на том, что пострадавшей "не нужны миллионы и большие суммы", а требовались просто извинения и минимальная компенсация. Изначальную сумму за моральный ущерб адвокат оценил в 50 тысяч рублей. На что Ухов отреагировал негативно: "Вы мошенники, вы вымогатели, я вам ни копейки не заплачу", – рассказала Екатерина.

Изначальная претензия на 50 тысяч рублей – это был больше принципиальный момент возмущения использованием фотографии. Понять, что человек действительно сожалеет о том, что так случилось. Но его позиция полного отрицания и нежелания выйти на контакт привела к тому, что мы увеличили изначальную сумму.

Друзья Екатерины были также возмущены этим поступком фотосалона. "Неприязнь к этой ситуации, конечно, присутствовала у всех, – вспоминает она. – Особенно эмоционально восприняли эту ситуацию глубоко верующие. Те, кто ближе к атеизму, больше возмущены с юридической точки зрения". Тяжелее всех ситуацию переживает мама Екатерины, которой было не очень приятно узнать о том, что ее дочь при жизни изображена на "овале".

Девушка признается, что после случившегося у нее стало больше недоверия как к таким организациям, так и к размещению фото в соцсетях. Узнав, что эти надгробные образцы раздавались бесплатно, теперь она опасается, что овалы с ее фото могли разойтись и по другим фотосалонам.

Когда у климакса ваше лицо

Фото: телеграм-канал 112

Это не единственный случай использования фото живого человека для рекламы ритуальных услуг. В подобную ситуацию попадала и "Мисс Россия – 2010" Ирина Антоненко. СМИ рассказали о том, что фото Ирины было также помещено в овал для могильного памятника, а фамилия и имя были изменены. Даты жизни под фото говорили о том, что женщина прожила 42 года, хотя на картинке была изображена довольно молодая особа. Так, без своего согласия, красавица стала лицом агенства ритуальных услуг.

Еще одна неприятная ситуация произошла с 51-летней москвичкой Натальей М. В один день, увидев фото женщины в газете, ей стали названивать друзья и знакомые с вопросом "в рекламе стала сниматься?" После чего она купила этот выпуск и обнаружила там фото из своего личного архива. Портрет Натальи рекламировал средство от климактерического синдрома у женщин в возрасте. Для разрешения ситуации женщине пришлось привлечь адвоката.



Максим Устинов адвокат потерпевшей К славе такой она была не готова, тем более в рекламе женского препарата от климакса.

В разговоре с Москвой 24 адвокат Натальи сообщил, что не знает, как эти фото попали в сток, ведь "лично Наталья не давала никому согласия" и "в соцсетях их тоже не опубликовала". "Можно только предполагать, что тот фотограф, у которого Наталья делала домашнюю фотосессию для себя, поступил недобросовестно, слил эти фотографии на фотосток и, возможно, даже получил за это деньги", – пояснил Устинов.

Женщине такой несогласованный пиар вовсе не понравился, и она написала претензию издателю. В итоге оказалось, что фотографии взяты с платного фотостока, поэтому ответственности за случившееся газета не несет. Несмотря на это, дело дошло до суда и будет рассмотрено в сентябре. С учетом того, что у газеты большой тираж, порядка одного миллиона экземпляров, потерпевшая попросила возмещение в размере десяти миллионов рублей.

Что делать, если ваше фото попало в сток?

Ответственность за использование фотографий прописана в гражданском кодексе РФ. Адвокат Максим Устинов прокомментировал Москве 24, в каких случаях человек имеет право собственности на личные фотографии и может подавать в суд за несогласованное их использование, а в каких – нет.



Максим Устинов адвокат Если человек позировал за плату, получил за это деньги, тогда фотография попадает в собственность фотографа или организации, которая устроила фотосессию.

В таком случае претендовать на права и возмущаться тем, как и где были использованы фото с вашим изображением, нельзя.

В случае, если это личные фотографии, для их использования в любых целях всегда необходимо получить согласие человека, будь то видео- или фотоматериалы. "Если вы берете фотографию человека с его страницы в соцсети, нужно спросить, можете ли вы воспользоваться данным фото", – подчеркивает Устинов.

Ответ "да, можно" означает, что согласие получено. Альтернативно можно взять письменную расписку, в которой человек дает свое согласие. Таким образом, получается, что если вы устно или письменно дали свое согласие человеку или организации (и могли уже забыть об этом), то ваши фото могут использоваться ими в любых целях. В других случаях публикация с вашим изображением является незаконной, можно требовать ее удаления, подавать иск в суд, требовать компенсации морального ущерба.



Наталья Лоскутникова, Дарья Нещадим