Роспотребнадзор объяснил сокращение срока карантина по COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Роспотребнадзоре объяснили сокращение срока изоляции для контактировавших с больными COVID-19.

"Те, кто уже получил постановление о соблюдении самоизоляции, должны находиться на ней столько, сколько указано в полученном ими документе", – заявили РИА Новости в ведомстве.

Ранее сообщалось, что срок изоляции для лиц, контактировавших с больными коронавирусом, сокращен с 14 до 7 дней.

О сокращении сроков карантина из-за коронавируса вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила 18 января. Она объяснила, что решение обусловлено оптимизацией подходов к карантину и лабораторному исследованию граждан и принято в связи с тем, что инкубационный период штаммов "Омикрон" и "Дельта" не превышает недели.

Сергей Собянин ранее заявил, что за последние две недели число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось в пять раз в сравнении с показателями конца декабря 2021 года. По словам мэра, ситуация продолжает развиваться по европейскому сценарию.

За последние сутки в столице госпитализировали 1 126 человек с коронавирусом. Это 5,9% от числа выявленных случаев. За 24 часа в городе выздоровели 3 999 пациентов с COVID-19.