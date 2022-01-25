Роспотребнадзор объяснил сокращение срока карантина по COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Роспотребнадзоре объяснили сокращение срока изоляции для контактировавших с больными COVID-19.
"Те, кто уже получил постановление о соблюдении самоизоляции, должны находиться на ней столько, сколько указано в полученном ими документе", – заявили РИА Новости в ведомстве.
Ранее сообщалось, что срок изоляции для лиц, контактировавших с больными коронавирусом, сокращен с 14 до 7 дней.
О сокращении сроков карантина из-за коронавируса вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила 18 января. Она объяснила, что решение обусловлено оптимизацией подходов к карантину и лабораторному исследованию граждан и принято в связи с тем, что инкубационный период штаммов "Омикрон" и "Дельта" не превышает недели.
Сергей Собянин ранее заявил, что за последние две недели число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось в пять раз в сравнении с показателями конца декабря 2021 года. По словам мэра, ситуация продолжает развиваться по европейскому сценарию.
За последние сутки в столице госпитализировали 1 126 человек с коронавирусом. Это 5,9% от числа выявленных случаев. За 24 часа в городе выздоровели 3 999 пациентов с COVID-19.
Карантин для заболевших COVID-19 сокращен до 7 дней
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