Симптомы рака могут быть похожи на проявление аллергии – онколог

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Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин рассказал Москве 24, что некоторые симптомы рака могут напоминать аллергию.

Ранее эксперты американского медицинского портала Healthline назвали ночную потливость одним из универсальных симптомов ранних стадий онкологических заболеваний. По их словам, это может говорить о возможном развитии лимфомы, лейкемии, рака костей или печени. Специалисты объясняют, что у больного раком наблюдается особенный гормональный фон, из-за чего человек потеет.

По словам Черемушкина, человек потеет, если организму нужно сбросить температуру или вывести токсины. Это универсальный симптом, который возникает при разных болезнях, отметил эксперт.

"Если такие симптомы появляются, то это уже не говорит о ранних формах болезни. Здесь уже работает системная интоксикация либо другие механизмы. Это говорит о том, что болезнь переступила раннюю стадию", – объяснил собеседник Москвы 24.

При этом онкологам известны необычные симптомы развития рака, рассказал Черемушкин. По его словам, они во многом похожи на аллергию.





Евгений Черемушкин врач-онколог, кандидат медицинских наук Тут все зависит от того, из каких исходных тканей начинает формироваться опухоль. К примеру, опухоль гипофиза без магнитно-резонансной томографии просто так не определишь. Она выбрасывает специфические предгормоны, которые иногда вызывают очень своеобразные симптомы. Например, ту же потливость, кожный зуд, покраснения, высыпания. Симптомы, связанные с усталостью, аллергическими проявлениями.

"Это называется паранеоплазия (заболевания, которые сигнализируют, что у человека есть проблема с онкологией. – Прим. ред.). И эти симптомы могут возникать за несколько лет до проявления рака. Малое количество опухолевых клеток начинают вырабатывать специфические белки, из-за чего идут аллергические процессы. И их часто расценивают как банальную аллергию", – предупреждает онколог.

Такое развитие болезни касается, например, опухоли первичной костной ткани, лимфом и миеломной болезни, возникающей возле мозга, обратил внимание Черемушкин. Он напомнил, что заподозрить рак человек может и по увеличившимся лимфоузлам.

"В этой ситуации специалисты смотрят по ультразвуковой диагностике. Опухоль обычно структурно меняет какую-то часть узла. Оттуда врачи стараются взять материал на диагностику. Эти методики позволяют выявить ранние признаки опухолевого поражения", – рассказал эксперт.

Черемушкин подчеркнул, что ранняя форма рака всегда протекает без симптомов. Поэтому надо вовремя обследоваться и находиться под наблюдением у личного врача, резюмировал он.

Ранее британские ученые рассказали, что о развитии рака может свидетельствовать увеличение количества родинок на теле. Кроме того, при онкологии они могут менять свой цвет, форму и размер.

