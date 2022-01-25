Специалисты назвали средний возраст начинающего предпринимателя в России

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В 2021 году возраст молодых предпринимателей составлял 24–25 лет, сообщили RT в сервисе "Росмолодежь.Бизнес" Федерального агентства по делам молодежи.
По данным Минтруда РФ, возраст взрослых бизнесменов составляет 37–38 лет. Чаще всего молодые предприниматели выбирают торговлю, IT-технологии и научные разработки.
Ранее сообщалось, что сервис для начинающих предпринимателей "Дистанционная регистрация бизнеса под ключ" стал доступен на портале ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ). Теперь там можно бесплатно зарегистрировать компанию или ИП, а также открыть банковский счет.
По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, сервис предполагает комплексный подход – от помощи в выборе организационно-правовой формы и режима налогообложения до удобной регистрации бизнеса и открытия расчетного счета.
"Интервью": Владимир Платонов – о поддержке для московских предпринимателей
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