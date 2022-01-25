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Общество

08:37

Врач рассказала, с какого возраста женщина начинает стареть

общество

Фото: depositphotos/robertprzybysz

Возрастные изменения у женщин наступают в возрасте 35 лет, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина "Вечерней Москве".

По ее словам, в этом возрасте у женщин начинаются резкие перемены во внешности. В частности, поверхностные жировые пакеты лица постепенно смещаются вниз. Кроме того, свой след на фигуре начинают оставлять сладости и калорийные продукты, которые еще несколько лет назад были привычным рационом питания.

В связи с этим специалист посоветовала исключить из рациона пищу с трансжирами и высококалорийные продукты. Она подчеркнула, что это необходимо, чтобы кожа лица дольше оставалась упругой, а внутренние органы работали слаженно и без перебоев.

Диетолог рекомендует отказаться от сладостей в виде булочек и других кондитерских изделий. Хорошей альтернативой сладостям могут стать сухофрукты, ягоды, несладкие фрукты и шоколад темных сортов.

Кардиолог Владимир Хорошев ранее рассказал о факторах, которые повышают риск развития тромбоза. Так, опасность представляют холодовая травма или чрезмерное утепление в холодную погоду. Кроме того, на это влияют травмы, хронические и старые заболевания.

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