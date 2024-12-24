Депутат ГД Леонов призвал не хранить новогодние блюда по 10 дней

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Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов посоветовал не хранить долго блюда, которые были приготовлены на Новый год, передает "Газета.ру".

Парламентарий отметил, что сезон новогодних праздников является "острым периодом" для врачей, поскольку в этот период значительно возрастает количество обращений от людей, в том числе из-за отравлений.

"Отравления различными продуктами питания, в том числе и теми, которые давно лежат в холодильнике. У нас наготовят на Новый год, потом 10 дней едят", – подчеркнул парламентарий.

Кроме того, Леонов призвал к осторожности тех, кто планирует в новогодние праздники заниматься зимними видами спорта.

"Много обращений к врачам и с травмами, связанными с, так скажем, шумной встречей Нового года и с какими-то спортивными развлечениями", – заметил депутат.

По его словам, в период праздников надо беречь себя, проводя в удовольствие время с семьей и со своими близкими друзьями.

Между тем бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко посоветовал поставить на новогодний стол безалкогольные напитки, мясо птицы и овощи. Кроме того, врач напомнил о важности физических нагрузок. Онищенко призвал больше гулять на свежем воздухе, ходить в гости и посещать различные праздничные мероприятия.