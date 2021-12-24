Модератор TikTok подала в суд на начальство за травмированную психику

14:17
Фото: depositphotos/tbtb
Модератор контента соцсети TikTok Кэнди Фрейзер подала иск на компанию ByteDance, которая выступает владельцем соцсети, из-за травмированной психики. Об этом сообщает "Газета.ру".
Поводом для искового обращения девушки стало то, что ежедневно ей приходится просматривать множество жестоких роликов, которые состоят из издевательств, убийств и порнографии.
Кроме того, модератор пожаловалась на условия труда. На каждое видео разрешено тратить не более 25 секунд, поэтому ролики приходится просматривать одновременно. Кроме того, за 12 часов работы сотрудникам полагается час обеда и два 15-минутных перерыва.
В своем иске Фрейзер указала на посттравматическое расстройство, которое развилось у нее на фоне просмотра тревожных видеороликов. Девушка также призвала других модераторов присоединиться к судебному процессу.
Согласно данным компании Cloudflare, в 2021 году самым популярным ресурсом в Сети стала социальная сеть TikTok. Свои лидерские позиции соцсеть не уступала c февраля до августа.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: