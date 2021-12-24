Модератор TikTok подала в суд на начальство за травмированную психику

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Модератор контента соцсети TikTok Кэнди Фрейзер подала иск на компанию ByteDance, которая выступает владельцем соцсети, из-за травмированной психики. Об этом сообщает "Газета.ру".

Поводом для искового обращения девушки стало то, что ежедневно ей приходится просматривать множество жестоких роликов, которые состоят из издевательств, убийств и порнографии.

Кроме того, модератор пожаловалась на условия труда. На каждое видео разрешено тратить не более 25 секунд, поэтому ролики приходится просматривать одновременно. Кроме того, за 12 часов работы сотрудникам полагается час обеда и два 15-минутных перерыва.

В своем иске Фрейзер указала на посттравматическое расстройство, которое развилось у нее на фоне просмотра тревожных видеороликов. Девушка также призвала других модераторов присоединиться к судебному процессу.

Согласно данным компании Cloudflare, в 2021 году самым популярным ресурсом в Сети стала социальная сеть TikTok. Свои лидерские позиции соцсеть не уступала c февраля до августа.