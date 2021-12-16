Диетолог объяснила, как ошибка при варке яиц может привести к проблемам со здоровьем

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в разговоре с Москвой 24 отметила, что различия в технологиях приготовления яиц не могут приводить к воспалительному заболеванию тонкой кишки.

Ранее в TikTok появился видеоролик, в котором пользователь рассказал о простой ошибке при варке яиц. Автор обратил внимание, что, когда продукт кладут в кипящую воду, желток приобретает зеленоватый оттенок. По его мнению, это сульфид железа, который может спровоцировать энтерит – воспалительное заболевание тонкой кишки. Пользователь предлагает класть яйца в холодную воду с небольшой щепоткой соли, затем варить их восемь минут. После выключения огня оставить их еще на пять минут, а потом снова положить в холодную воду. Тогда желток якобы приобретет оранжево-желтый оттенок и станет более полезным для употребления, говорится в видео. Видео пользователя собрало более 6 миллионов просмотров.

К рассказанной в ролике технологии Круглова отнеслась скептически.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Это похоже на очередной миф, страшилку, которых о питании сейчас много. Мне сложно даже представить, как какое-то вещество, которое изначально было в составе, при разных способах приготовления проявляет себя по-разному.

"Образование новых веществ – это взаимодействие разных химических элементов. Если мы не добавляем никакой химический элемент, откуда взяться сульфиду железа", – объясняет Круглова.

Диетолог отметила, что употребление яиц не провоцирует развитие энтерита.

"Яйца вполне могут быть в питании у пациентов, которые страдают заболеваниями пищеварительного тракта. Если говорить про человека, который абсолютно здоров и не имеет предрасположенности (к заболеваниям ЖКТ. – Прим. ред.), то только из-за использования яиц в рационе они, конечно, не появятся", – говорит собеседница Москвы 24.

Добавление соли необходимо только для того, чтобы минимизировать риск потрескивания скорлупы во время варки, продолжает Круглова. При этом яйца погружают в воду комнатной температуры исключительно ради удобства при готовке, указывает она.

Однако определенные недочеты в технологии варки все же могут приводить к проблемам со здоровьем, предупреждает Круглова.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Здесь есть вопрос микробиологической безопасности. Недостаточная термическая обработка яиц – это риск сальмонеллеза.

"Это касается, например, яичницы-глазуньи или яйца Бенедикт, когда желток остается в сыром виде. Или если скорлупу не обработали и не очистили должным образом при приготовлении", – резюмировала Круглова.

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