В Москве не планируют вводить нерабочие дни перед Новым годом – Ракова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице не планируется вводить новые ограничения из-за коронавируса, заявила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, также отсутствует необходимость в нерабочих днях перед Новым годом.

"Сформировалась иммунная прослойка, растет количество вакцинированных, ревакцинированных, и мы видим, что город в принципе живет полноценной жизнью с какими-то совершенно минимальными ограничениями, а заболеваемость падает", – рассказала заммэра.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что по количеству ограничений из-за COVID-19 Москва занимает одно из последних мест в мире. Мэр подчеркнул, что власти вводят ограничения только тогда, когда это необходимо для жизни и здоровья граждан.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что мероприятия в новогодние праздники необходимо проводить в формате COVID-free, чтобы избежать нового роста заболеваемости.