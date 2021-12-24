В Москве не планируют вводить нерабочие дни перед Новым годом – Ракова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице не планируется вводить новые ограничения из-за коронавируса, заявила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, также отсутствует необходимость в нерабочих днях перед Новым годом.
"Сформировалась иммунная прослойка, растет количество вакцинированных, ревакцинированных, и мы видим, что город в принципе живет полноценной жизнью с какими-то совершенно минимальными ограничениями, а заболеваемость падает", – рассказала заммэра.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что по количеству ограничений из-за COVID-19 Москва занимает одно из последних мест в мире. Мэр подчеркнул, что власти вводят ограничения только тогда, когда это необходимо для жизни и здоровья граждан.
До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что мероприятия в новогодние праздники необходимо проводить в формате COVID-free, чтобы избежать нового роста заболеваемости.
Москва занимает одно из последних мест в мире по количеству COVID-ограничений – Собянин
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