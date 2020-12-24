Скончался бизнесмен из списка Forbes Владимир Христов

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Владелец одной из крупнейших золотодобывающих компаний в РФ "Сусуманзолото" Владимир Христов умер на 72-м году жизни, сообщает Forbes со ссылкой на гендиректора компании Александра Чугунова.

Как пишет издание "Магаданская правда", Христов умер в больнице "Коммунарка". Причиной смерти стали последствия перенесенного COVID-19.

Христов входил в список богатейших бизнесменов РФ по версии Forbes. Его доля в компании оценивалась в 500 миллионов долларов.

В 1995-м он принял участие в приватизации Сусуманского горно-обогатительного комбината, создав холдинг, головным предприятием которого стало ОАО "Сусуманзолото".

По версии Forbes, Христов владел около 65% акций компании.

Ранее умер замглавы бюджетного комитета Госдумы, депутат от КПРФ Валентин Шурчанов. По словам председателя партии Геннадия Зюганова, причиной смерти стал коронавирус. Парламентарий тяжело болел последние три недели. Шурчанову было 73 года.