10:21
Фото: ТАСС/Сергей Козлов
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Об этом сообщил его друг и деловой партнер Павел Фукс.
"Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Вечная память тебе, мой друг", – написал он в своем Telegram-канале.
Фукс отметил, что последствия коронавируса дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов политика. Ночью стало известно, что состояние Кернеса ухудшилось – у него полностью отказала вторая почка.
Переизбранный харьковским мэром Кернес проходил лечение от коронавируса в Германии. Его в тяжелом состоянии привезли на лечение в клинику Charite в Берлине, он был в сознании. Политик планировал вернуться на Украину 30 декабря. На публике он не появлялся с момента своей госпитализации в сентябре.
Геннадий Кернес побеждал на выборах мэра Харькова в 2010 и 2015 годах. В апреле 2014 года на него совершили покушение. После ранения он лечился в Израиле, затем вернулся в Харьков и продолжил исполнять обязанности главы города. Из-за полученных травм он передвигался в инвалидной коляске. 25 октября Кернес был переизбран мэром города третий раз.
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