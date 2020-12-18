Умер художник-иллюстратор Валерий Дмитрюк

Фото: facebook.com/Валерий Андреевич Дмитрюк

На 81-м году жизни скончался российский художник-иллюстратор Валерий Дмитрюк, сообщает "Мир 24".

О смерти художника на своей странице в Facebook написал фотограф Андрей Рушайло-Арно. Он уточнил, что у Дмитрюка был диагностирован коронавирус.

Работы художника-иллюстратора Валерия Дмитрюка были размещены на страницах детских изданий "Веселые картинки", "Колобок", "Мурзилка". Сам он 20 лет проработал в журнале "Детская литература".

Читателям журнала "Огонек" известна его рубрика "Детский угол", которую он вел вместе с писателем Григорием Остером. Также при участии Дмитрюка были созданы некоторые анимационные фильмы.