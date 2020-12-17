Умер последний участник Парада Победы в Ленинграде 1945 года

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Последнйи участник Парада Победы 1945 года в Ленинграде Исаак Морштейн скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщила начальника отдела культуры администрации Фрунзенского района Ада Глебовская на своей странице "ВКонтакте".
"Простились с ветераном Великой Отечественной войны Игорем Михайловичем Морштейном", – отметила Глебовская.
Она подчеркнула, что участник Парада Победы был галантным и удивительным мужчиной. Глебовская выразила соболезнования родным и близким Морштейна.
"Вечная память герою", – добавила Глебовская.
Он родился 17 июня 1927 года в Полтаве. Через год его семья переехала в Ленинград. В конце 1943 года Морштейн пошел добровольцем в Красную Армию.
Он участвовал в боях в рамках Таллинской наступательной операции, а также во время блокады Курляндской группировки противника. В 1954 году он демобилизовался и начал учебу в Северо-Западном заочном политехническом институте. До 2011 года он был деканом образовательного учреждения. Морштейн известен активной деятельностью в районном совете ветеранов.
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