Умер последний участник Парада Победы в Ленинграде 1945 года

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Последнйи участник Парада Победы 1945 года в Ленинграде Исаак Морштейн скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщила начальника отдела культуры администрации Фрунзенского района Ада Глебовская на своей странице "ВКонтакте".

"Простились с ветераном Великой Отечественной войны Игорем Михайловичем Морштейном", – отметила Глебовская.

Она подчеркнула, что участник Парада Победы был галантным и удивительным мужчиной. Глебовская выразила соболезнования родным и близким Морштейна.

"Вечная память герою", – добавила Глебовская.

Он родился 17 июня 1927 года в Полтаве. Через год его семья переехала в Ленинград. В конце 1943 года Морштейн пошел добровольцем в Красную Армию.

Он участвовал в боях в рамках Таллинской наступательной операции, а также во время блокады Курляндской группировки противника. В 1954 году он демобилизовался и начал учебу в Северо-Западном заочном политехническом институте. До 2011 года он был деканом образовательного учреждения. Морштейн известен активной деятельностью в районном совете ветеранов.