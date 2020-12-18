Скончался депутат Госдумы Валентин Шурчанов

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Умер замглавы бюджетного комитета Госдумы, депутат от КПРФ Валентин Шурчанов, сообщает ТАСС.

По словам председателя партии Геннадия Зюганова, причиной смерти стал коронавирус. Он тяжело болел последние три недели. Шурчанову было 73 года.

Шурчанов – первый председатель Госсовета Чувашии, с 1997 года он член президиума ЦК КПРФ, неоднократно избирался в Госдуму.

В КПРФ Шурчанов с 2005 по 2009 год руководил газетой "Правда", а с апреля 2009 по февраль 2013 года был секретарем ЦК по вопросам формирования депутатской вертикали.