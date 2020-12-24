Бари Алибасов развелся с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Продюсер Бари Алибасов развелся с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина.
"Сегодня мировой суд удовлетворил иск Федосеевой-Шукшиной. 6 ноября она подала исковое заявление о расторжении брака", – заявил Горжанкин.
Он напомнил, что отношения Алибасова и Федосеевой-Шукшиной были официально оформлены 20 ноября 2018 года. Горжанкин подчеркнул, что катализатором развода стала квартира, которую актриса подарила продюсеру, а потом решила забрать обратно.
В связи с разводом встал вопрос о квартире в ТиНАО, которая была переписана на мужа. Предположительная стоимость жилплощади составляет 10 миллионов рублей.
Впоследствии Троицкий районный суд обязал Алибасова вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной. На квартиру в настоящий момент наложен арест, так как она была переписана на имя помощника Алибасова. Данная сделка оспаривается в суде, поскольку она не была согласована с актрисой.
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