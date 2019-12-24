Составлен рейтинг самых грустных городов России

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Норильск, Пермь и Саратов возглавили список самых депрессивных городов в России. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на исследование агентства Zoom Market.

У респондентов спрашивали, насколько часто они грустят, получают ли удовольствие от жизни, довольны ли они собой, считают ли себя депрессивными.

Грустными также себя назвали жители Челябинска, Омска и Брянска. Следом расположились Череповец, Екатеринбург и Уфа.

Санкт-Петербург замыкает топ-10, а Москва оказалась на 18-м месте. Меньше всего чувствуют себя подавленными жители Астрахани, Краснодара, Сочи и Семфирополя.

Ранее Краснодар возглавил рейтинг самых комфортных и доступных для жизни городов России по версии института территориального развития "Урбаника".

В пятерку лидеров также вошли Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. Москва заняла 52-е место. Эксперты связывают это с высокой стоимостью жизни в сравнении со средней зарплатой.