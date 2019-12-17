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Экономика

05:28

Москва возглавила рейтинг прозрачности закупок

город экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва стала победителем ежегодного Национального рейтинга прозрачности закупок, передает портал мэра и правительства столицы. Вице-мэр Владимир Ефимов заявил, что высокую оценку экспертов город получает уже несколько лет подряд.

По его словам, это свидетельствует о понимании перспектив развития в условиях цифровой трансформации и готовности реагировать на возникающие вызовы. В топ рейтинга также попали Ханты-Мансийский автономный округ, Тамбовская и Архангельская области.

Сравнительный анализ специалисты проводили по 40 критериям. Особое внимание исследователи уделяли использованию современных цифровых инструментов при закупочных процессах и способам поддержки среднего и малого бизнеса.

Глава Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев отметил, что рейтинг "повышает дисциплину заказчиков, позволяет отслеживать конкуренцию и влияющие на нее факторы для своевременного внесения корректив".

Проект "Национальный рейтинг прозрачности закупок" (НРПЗ) является независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром и существует с 2006 года.

Подразделения комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы ранее получили сертификаты о высоком уровене системы менеджмента.

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