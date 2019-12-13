Услуги экономического комплекса столицы оценили на высоком уровне

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Подразделения комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы получили российские сертификаты, подтверждающие высокий уровень системы менеджмента качества, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, выданные сертификаты позволяют гарантировать оказание качественных услуг населению.

"Это уникальный для России опыт по сертификации целого комплекса государственных департаментов, учреждений и центров", – приводятся в сообщении слова Ефимова.

Он подчеркнул, что нужно регулярно проводить аудит услуг, предоставляемых органами власти.

Как рассказала руководитель органа по сертификации систем менеджмента ООО "Ростехсерт" Мария Королева, получить подобный сертификат непросто. Внедрение такой системы на городском уровне, по ее словам, является успехом руководства.

На портале mos.ru сейчас доступно более 330 электронных услуг и сервисов. Сервис "Мои платежи" работает в столице с 2017 года. Он позволяет, например, оплатить услуги ЖКХ, транспортные штрафы, судебные задолженности.

Ранее в сервисе "Мои документы" назвали пять самых популярных среди москвичей социальных услуг. Лидером рейтинга стало изменение данных для получения мер социальной поддержки. По этому вопросу в офисы подали свыше 29,5 тысячи обращений.

