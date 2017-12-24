Около 300 человек посетили несогласованную акцию в центре столицы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Несогласованную акцию в центре столицы 24 декабря посетили около 300 человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

"Публичное мероприятие, проходившее 24 декабря 2017 года в Лермонтовском сквере, судом признано незаконным. В месте проведения мероприятия находилось около 300 человек, из которых примерно половина – представители СМИ и блогеры", – говорится в сообщении. Отмечается также, что на организаторов составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина предостерегали от проведения несогласованного мероприятия 24 декабря. Предупреждение дала прокуратура. Жителей столицы заблаговременно попросило воздержаться от участия в акции МВД.

Проведение мероприятия было запрещено решением Мосгорсуда. Инстанция удовлетворила иск депутата муниципального округа Красносельский Алевтины Базеевой. Совету депутатов района запретили информировать о дате, времени и месте проведения акции.