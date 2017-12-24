Около 300 человек посетили несогласованную акцию в центре столицы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Несогласованную акцию в центре столицы 24 декабря посетили около 300 человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.
"Публичное мероприятие, проходившее 24 декабря 2017 года в Лермонтовском сквере, судом признано незаконным. В месте проведения мероприятия находилось около 300 человек, из которых примерно половина – представители СМИ и блогеры", – говорится в сообщении. Отмечается также, что на организаторов составлен протокол об административном правонарушении.
Ранее главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина предостерегали от проведения несогласованного мероприятия 24 декабря. Предупреждение дала прокуратура. Жителей столицы заблаговременно попросило воздержаться от участия в акции МВД.
Проведение мероприятия было запрещено решением Мосгорсуда. Инстанция удовлетворила иск депутата муниципального округа Красносельский Алевтины Базеевой. Совету депутатов района запретили информировать о дате, времени и месте проведения акции.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: