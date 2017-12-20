Полиция попросила москвичей не участвовать в несогласованной акции

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Полиция просит граждан воздержаться от участия в несогласованной акции в столице 24 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе московского управления МВД.

Речь идет о мероприятии, намеченном в Лермонтовском сквере. "Отметим, что организаторам акции предлагалась альтернативная площадка для ее проведения на проспекте Академика Сахарова. В соответствии с законом ГУ МВД России по Москве примет все необходимые меры по пресечению указанного несогласованного мероприятия", – отмечается в сообщении ведомства.

Ранее акцию запретили решением суда по иску депутата муниципального округа Красносельский Алевтины Базеевой. Совету депутатов округа запретили информировать граждан о дате, времени и месте проведения мероприятия.