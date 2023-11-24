Невролог рассказала, когда дрожь в руках может быть тревожным сигналом

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Тремор рук, который не проходит длительное время и сопровождается другими жалобами, может быть симптомом опасного состояния. Об этом Москве 24 рассказала врач-невролог, вегетолог, кандидат медицинских наук Елена Беленко.

По ее словам, руки могут начать сильно дрожать при каких-то стрессовых ситуациях, но в этом нет ничего страшного. При этом, если тремор мучает постоянно, стоит показаться врачу. Тем более когда дрожь мешает выполнять привычные ранее действия: например, становится сложно даже взять кружку с водой и поднести ее ко рту.



Елена Беленко врач-невролог, вегетолог, кандидат медицинских наук При появлении тремора важно исключить наличие болезни Паркинсона, рассеянного склероза, какого-либо поражения мозга: опухоли, инсульта и так далее. Также причиной может быть черепно-мозговая травма.

Кроме того, способствовать развитию тремора могут заболевания щитовидной железы и печени, а также поражение функции периферических нервов. Но оно, опять же, может происходить в результате эндокринной патологии или отравления, например, алкоголем. Они будут влиять на работу печени, что, в свою очередь, приведет к поражению периферических нервов и тремору, пояснила Беленко.

При этом врач подчеркнула, что если дело в серьезном заболевании, то, кроме дрожания рук, обычно есть другие симптомы: тремор головы, языка, всего туловища, дрожание голоса, расстройство чувствительности рук, ног, лица. Также могут быть психоэмоциональные расстройства: тревога, страх, плаксивость. Чтобы разобраться в ситуации и понять причину сбоя в организме, необходимо пройти осмотр у невролога, заключила врач.

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