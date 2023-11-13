Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 14:16

Общество

Врач рассказал, о чем предупреждает горечь во рту

Фото: 123RF/khosrork

Появление горечи во рту может сигнализировать о наличии рефлюксной болезни. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Как правило, горечь во рту – это последствие заброса желчи в пищевод и полость рта. То есть проявление рефлюксной болезни. Известно, что желчь сама по себе горькая.
Алексей Хухрев
врач-терапевт

Появление такого симптома – повод обратиться к врачу. Для лечения рефлюксной болезни он может назначить специальные препараты.

"В норме волны перистальтики, то есть сокращения желудка и кишечника, должны идти сверху вниз. Если мы восстановим нормальную моторику, то желчь будет попадать куда надо – в двенадцатиперстную кишку и дальше. Соответственно, не будет рефлюкса и этой горечи", – заключил терапевт.

Ранее были названы признаки, которые свидетельствуют о застое желчи в организме. К ним, в частности, относится пожелтение кожи, белков глаз и слизистых оболочек. Кроме того, усиливающийся в вечернее время кожный зуд. Также о проблеме могут сигнализировать общее недомогание, потемнение мочи и боль, концентрирующаяся в правом подреберье.

Читайте также

Медведева Светлана

обществоэксклюзив
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика