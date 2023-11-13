Врач рассказал, о чем предупреждает горечь во рту

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Появление горечи во рту может сигнализировать о наличии рефлюксной болезни. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.





Алексей Хухрев врач-терапевт Как правило, горечь во рту – это последствие заброса желчи в пищевод и полость рта. То есть проявление рефлюксной болезни. Известно, что желчь сама по себе горькая.

Появление такого симптома – повод обратиться к врачу. Для лечения рефлюксной болезни он может назначить специальные препараты.

"В норме волны перистальтики, то есть сокращения желудка и кишечника, должны идти сверху вниз. Если мы восстановим нормальную моторику, то желчь будет попадать куда надо – в двенадцатиперстную кишку и дальше. Соответственно, не будет рефлюкса и этой горечи", – заключил терапевт.

Ранее были названы признаки, которые свидетельствуют о застое желчи в организме. К ним, в частности, относится пожелтение кожи, белков глаз и слизистых оболочек. Кроме того, усиливающийся в вечернее время кожный зуд. Также о проблеме могут сигнализировать общее недомогание, потемнение мочи и боль, концентрирующаяся в правом подреберье.

