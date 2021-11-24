В Москве пройдет конференция о вопросах адаптации и интеграции мигрантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Международная научно-практическая конференция "Единство в различиях: вопросы адаптации и интеграции мигрантов" пройдет в Московском городском университете управления правительства Москвы 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.
На конференции будут работать три секции – "Адаптация мигрантов в Москве: работа с семьями и роль образования", "Роль национально-культурных автономий и национальных общественных организаций в адаптации и интеграции мигрантов" и "Информационное обеспечение адаптации и интеграции мигрантов".
На мероприятии выступят представители префектур Москвы, научно-образовательного сообщества, руководители органов власти и общественных организаций, а также зарубежные спикеры.
Руководитель департамента Виталий Сучков подчеркнул, что ведомство проводит регулярную работу с представителями национальных общин и диаспор столицы.
"Цель сотрудничества – помощь мигрантам в адаптации, профилактика конфликтов на национальной почве и недопущение вовлечения иностранных граждан в осуществлении противоправной деятельности. Убежден, что предстоящая конференция позволит нам представить накопленный опыт в сфере адаптации мигрантов, а также перенять наиболее эффективные практики коллег", – отметил Сучков.
Ранее сообщалось, что на V Медиафоруме этнических и региональных СМИ, который пройдет 29 ноября, затронут проблемы освещения миграционных процессов, а также вопросы этнокультурной тематики в детских СМИ и развития внутреннего туризма.
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