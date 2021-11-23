Минтруд подготовил проект для упрощения иностранцам поиска работы в РФ

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У иностранцев появится возможность искать подходящую работу в России дистанционно, а также на расстоянии заключать соответствующий договор. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда, пишет РИА Новости.

По данным министерства, в данном проекте предлагается расширить функционал единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений – "Работа России".

"Новые функции позволят иностранцам, еще находясь в стране своего проживания, дистанционно найти подходящую вакансию для трудоустройства, пройти онлайн-интервью с будущим работодателем и заключить договор с ним в электронном виде", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Минтруде, в России постепенно систематизируется работа по привлечению иностранных сотрудников под потребности работодателей. Там также сообщили, что одним из важных направлений миграционной политики является развитие организованных форм трудовой миграции.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. Его решение объясняется ростом количества противоправных деяний трудовых мигрантов и обострением криминогенной ситуации в стране.