Стали известны темы V Медиафорума этнических и региональных СМИ

Фото: оргкомитет V Медиафорума этнических и региональных СМИ
На V Медиафоруме этнических и региональных СМИ, который пройдет 29 ноября, затронут проблемы освещения миграционных процессов, а также вопросы этнокультурной тематики в детских СМИ и развития внутреннего туризма.
На форуме также обсудят развитие молодежного проекта от идеи его создания до получения гранта. Спикеры выступят с докладами о мероприятиях, которые необходимы для реализации смелых идей в детских и молодежных СМИ.
На площадке, посвященной проблеме миграционных процессов, обсудят правила объективного освещения происходящего. Эксперты также выступят с докладами о внутреннем туризме, затронув правила создания привлекательности региона.
Спикерами на форуме выступят гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, замначальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, руководитель департамента национальной политики Москвы Виталий Сучков и глава Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.
Организаторы уверены, что в этом году Медиафорум соберет рекордное количество участников. Трансляция позволит посмотреть сразу три секции. Ссылка на эфир появится на сайте и в социальных сетях портала "Национальный Акцент".
На Медиафоруме в прошлом году обсуждали новые форматы коммуникации в период пандемии. Миссия форума – поиск новых форматов для привлечения интереса аудитории к межнациональной тематике, создание уникальных проектов об этническом многообразии страны и достопримечательностях регионов России, а также обмен лучшими практиками.
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