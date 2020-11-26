На Медиафоруме этнических и региональных СМИ обсудят новые форматы коммуникации

Фото: пресс-служба Медиафорума и конкурса "СМИротворец-2020"

Медиафорум этнических и региональных средств массовой информации пройдет 30 ноября в информационном центре правительства Москвы. Главная тема форума в этом году – "Последствия пандемии: новая реальность коммуникационного пространства".

В этот же день в Москве назовут лауреатов XII Всероссийского конкурса "СМИротворец" на лучшее освещение в СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений.

Медиафорум откроется дискуссией об изменениях и инновациях как в работе СМИ и НКО, так и в праздновании общенациональных памятных дат и организации массовых этнокультурных мероприятий. На трех тематических площадках пройдет обсуждение ключевых тем: празднование 75-летия Победы, работа СМИ в удаленном формате, а также функционирование некоммерческого сектора в условиях самоизоляции.

Миссия форума – поиск новых форматов для привлечения интереса аудитории к межнациональной тематике, создание уникальных проектов об этническом многообразии страны и достопримечательностях регионов России, обмен лучшими практиками.

Авторы самых интересных журналистских проектов, идеологи инновационных технологий в медиакоммуникации, представители блогосферы и активисты этнокультурного некоммерческого сектора выступят на медиафоруме.

На заключительном пленарном заседании будут выработаны рекомендации органам законодательной и исполнительной власти для повышения эффективности взаимодействия СМИ, НКО и органов власти в деле гармонизации межнациональных отношений.

Среди спикеров форума – руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков; член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге, советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов. В мероприятии примут участие представители Управления президента Российской Федерации по общественным проектам, комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, руководители НКО, национальные активисты, ведущие СМИ.

Организаторами Медиафорума выступают департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Гильдия межэтнической журналистики.