Москвичей предупредили о гололедице в последние выходные осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В выходные в столице ожидается температура от 1 до 3 градусов мороза и гололедица, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам синоптика, холодная погода в начале недели была связана с антициклональным режимом, ростом давления и потоком холодных воздушных масс.

Он добавил, что погода потихоньку меняется. В пятницу ожидается порывистый ветер, он усилится до 18 метров в секунду. В выходные ожидаются небольшие осадки. Днем столбики термометров покажут от –1 до –3 градусов, ночью температура не опустится ниже –1 градуса.

"Особенно важный момент – гололедица. При температуре около нуля поверхность обледеневает", – сказал Вильфанд.

Он призвал жителей столицы вести себя осторожно и внимательно смотреть под ноги.

В комплексе городского хозяйства москвичей призвали быть осторожными на улице из-за сильного ветра и метели. Горожанам рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В Москве также продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за непогоды. В связи с этим в Минтрансе просили столичных водителей соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

