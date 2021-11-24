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Вирусолог оценил точность прогноза нейросети о пике четвертой волны COVID-19 в РФ

"Уже ошибались": сбудется ли прогноз нейросети о пике четвертой волны COVID-19 в РФ
общество эксклюзив

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 усомнился в точности составленного нейросетью прогноза о пике четвертой волны коронавируса в РФ.

Ранее с помощью нейросети специалисты робототехнической компании Promobot пришли к выводу, что в РФ на 22 декабря придется пик четвертой волны распространения COVID-19. Отмечается, что число новых зараженных вновь пойдет на спад после этой даты. По подсчетам специалистов компании, вероятность соответствующего прогноза составляет 93%.

Думаю, что нельзя этому верить. Нейросети уже много в чем ошибались по части COVID-19. Например, пытались определять ковид по компьютерной томографии легких. Это один из самых эпических провалов применения нейросети.
Максим Скулачев
ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог

Вместе с тем специалист прогнозирует, что сейчас ситуация с коронавирусом в России начнет стабилизироваться и будет "немножко поспокойнее". Дальше, по словам Скулачева, помогут январские каникулы, когда люди разъедутся и станет меньше социальных контактов.

"Точно будет спад после новогодних праздников. Но от какого уровня будет этот спад – либо от очередного пика, который успокоится, либо на некотором стабильном фоне, и тогда это будет реально серьезное облегчение ситуации, это предсказать сложно, но он точно будет", – говорит эксперт.

Следующий подъем, опять же, это вилами по воде писано, я бы ожидал в конце зимы – начале весны, если он вообще произойдет. В каком виде – либо это окажется менее выражено, потому что большое количество людей будет с иммунитетом, или появится новый вариант вируса, который сможет обходить иммунитет успешнее, – большой вопрос.
Максим Скулачев
ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог

Ранее для определения COVID-19 по рентгеновским и КТ-снимкам была разработана нейросеть, которую обучили на 10 тысячах снимков. Об этом рассказал завкафедрой Новосибирского государственного университета информатики и управления (НГУЭУ) Сергей Терещенко.

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